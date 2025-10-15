Наука и техника
15:17, 15 октября 2025Наука и техника

Windows 10 в последний раз обновили

Microsoft выпустила последнее обновление для устаревшей Windows 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lukmanazis / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft представила последнее обновление для Windows 10. На это обратило внимание издание Gadgets360.

14 октября завершилась поддержка операционной системы (ОС) Windows 10, однако при определенных условиях пользователи смогут получать патчи еще какое-то время. Владельцам компьютеров стало доступно последнее обновление. Оно распространяется в виде двух сборок — 19044.6456 и 19045.6456.

Обновление не добавляет системе каких-либо новых функций. Оно устраняет ошибочное отображение при вводе китайского языка, ошибку удаленного управления PowerShell Remoting и WinRM, а также удаляет драйвер ltmdm64.sys. Последний отвечает за работу факс-модемов.

В Microsoft предупредили пользователей, что для загрузки финального обновления Windows 10 на устройствах должна быть установлена последняя версия стека обслуживания (SSU). Специалисты компании отметили, что SSU имеет критически важное значение, так как позволяет избежать появления ошибок при установке апдейта.

Ранее стало известно, что в Windows 10 сломался инструмент создания загрузочной флешки — он использовался для обновления операционной системы. Издание Windows Latest заметило, что сервис перестал работать как раз в последние дни «жизни» Windows 10.

    Все новости