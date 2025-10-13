Наука и техника
19:06, 13 октября 2025Наука и техника

Обновиться до Windows 11 оказалось невозможно

В Windows 10 сломался инструмент создания загрузочной флешки MCT
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom

В Windows 10 сломался инструмент создания загрузочной флешки — он использовался для обновления операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Windows Latest.

Media Creation Tool (MCT) — встроенный в Windows инструмент, который используется для установки обновлений и создания загрузочных флешек. Журналисты медиа заметили, что эта утилита сломалась за считаные дни до окончания поддержки Windows 10. «Как раз когда жизненный цикл Windows 10 подходил к концу, компания Microsoft случайно сломала инструмент MCT», — подчеркнули специалисты Windows Latest.

Редакция издания подтвердила, что MCT перестал работать и на их компьютерах под управлением Windows 10. Таким образом, обновиться до более новой версии ОС оказалось невозможно. Журналисты отметили, что большинство пользователей получают апдейт и устанавливают новые версии Windows с помощью «Центра обновления Windows». Однако если нужно произвести «чистую» установку, применяют Media Creation Tool.

«Media Creation Tool в Windows 11 версии 26100.6584, выпущенной 29 сентября 2025 года, может работать некорректно на устройствах с Windows 10», — признали в Microsoft. В компании пообещали исправить проблему.

В начале октября корпорация Microsoft рассказала, что наконец-то исправила ошибку обновлений Windows. Она была связана с багом, из-за которого компьютер не выключался после завершения обновления.

    Все новости