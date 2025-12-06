Россиянин описал законы в штате США фразой «не знаешь, смеяться или уважать»

Российский путешественник побывал в США и рассказал о самых странных законах штата Теннесси. Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

«После всех этих законов ты не знаешь, смеяться или уважать. Теннесси — как старый дед с пивом на крыльце: может сказать глупость, но в глубине души он все делает по-своему, с логикой, понятной только ему», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Первый закон, который удивил автора публикации, — запрет на продажу пива по утрам в воскресенье. «Пить, видимо, разрешается только после молитвы», — пошутил он.

Второй закон, на который обратил внимание путешественник, запрещает ловить рыбу не руками. Так, рыбалка с помощью лассо, огнестрельного оружия или электричества карается штрафом.

Кроме того, в этом американском штате заключать браки можно с 17 лет, но только с письменного согласия родителей. Блогер отметил, что раньше в Теннесси это можно было делать с 16 и даже с 14 лет.

Также там есть законы, запрещающие неуважительное поведение во время богослужения и разрешающие держать дома почти любых животных. «Мы стояли на парковке в Мемфисе, и я видел, как мужчина выгуливает… кенгуру. Он говорит: "Моя девочка, спас из цирка". И все это — абсолютно в рамках закона», — поразился автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал США при президенте Дональде Трампе словами «привет, инфляция». По его словам, в стране все подорожало из-за введения пошлин на импорт.