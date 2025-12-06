Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:34, 6 декабря 2025Путешествия

Россиянин описал законы в штате США фразой «не знаешь, смеяться или уважать»

Алина Черненко

Фото: Little Vignettes Photo / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в США и рассказал о самых странных законах штата Теннесси. Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

«После всех этих законов ты не знаешь, смеяться или уважать. Теннесси — как старый дед с пивом на крыльце: может сказать глупость, но в глубине души он все делает по-своему, с логикой, понятной только ему», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025

Первый закон, который удивил автора публикации, — запрет на продажу пива по утрам в воскресенье. «Пить, видимо, разрешается только после молитвы», — пошутил он.

Второй закон, на который обратил внимание путешественник, запрещает ловить рыбу не руками. Так, рыбалка с помощью лассо, огнестрельного оружия или электричества карается штрафом.

Кроме того, в этом американском штате заключать браки можно с 17 лет, но только с письменного согласия родителей. Блогер отметил, что раньше в Теннесси это можно было делать с 16 и даже с 14 лет.

Также там есть законы, запрещающие неуважительное поведение во время богослужения и разрешающие держать дома почти любых животных. «Мы стояли на парковке в Мемфисе, и я видел, как мужчина выгуливает… кенгуру. Он говорит: "Моя девочка, спас из цирка". И все это — абсолютно в рамках закона», — поразился автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал США при президенте Дональде Трампе словами «привет, инфляция». По его словам, в стране все подорожало из-за введения пошлин на импорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов

    Путин подтвердил союз с одной страной

    Протестующие повредили заварным кремом витрину с британской короной

    В курортном регионе России произошло землетрясение

    В США резко высказались о требованиях Европы по Украине

    Раскрыт алгоритм «перепрошивки» мозга

    Турция передала России и Украине опасения по одному вопросу

    В США указали на «оторванность от реальности» главкома ВСУ

    Россиянам раскрыли истинную опасность микроинсульта и микроинфаркта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok