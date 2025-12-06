Стало известно о долге дочери Долиной перед налоговой

Mash: Дочь Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина задолжала налоговой 47 тысяч рублей. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, 42-летняя дочь Долиной работает в компании «Музкульт». Проект позиционировался как музыкальная академия, связанная с ее матерью. Предполагалось, что в рамках него будет работать школа для молодых артистов, на что выделили 100 миллионов рублей из госбюджета. После этого «Музкульт» подал заявку еще на один госгрант в размере 76,6 миллиона рублей, однако заявку отклонили.

Журналисты также выяснили, что в сентябре был закрыт благотворительный фонд «Помощь без границ», учредителем которого являлась дочь Долиной. Причиной послужило отсутствие отчетности и какой-либо активности.

Ранее Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам.