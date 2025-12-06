Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:08, 6 декабря 2025Культура

Стало известно о долге дочери Долиной перед налоговой

Mash: Дочь Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PhotoXPress.ru / Legion-Media

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина задолжала налоговой 47 тысяч рублей. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, 42-летняя дочь Долиной работает в компании «Музкульт». Проект позиционировался как музыкальная академия, связанная с ее матерью. Предполагалось, что в рамках него будет работать школа для молодых артистов, на что выделили 100 миллионов рублей из госбюджета. После этого «Музкульт» подал заявку еще на один госгрант в размере 76,6 миллиона рублей, однако заявку отклонили.

Журналисты также выяснили, что в сентябре был закрыт благотворительный фонд «Помощь без границ», учредителем которого являлась дочь Долиной. Причиной послужило отсутствие отчетности и какой-либо активности.

Ранее Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Трамп посчитал санкции США против Турции из-за покупки ЗРК С-400 нецелесообразными

    Российский генерал-майор высказал две версии о преследовавших самолет Зеленского дронах

    ЕС столкнулся с трудностями из-за плана США по Украине

    В Минобороны раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ленобласть

    После жеребьевки чемпионата мира по футболу определился фаворит

    72-летняя телеведущая показала свои трусы в прямом эфире и шокировала гостя

    В России отреагировали на удар дрона ВСУ по многоэтажке в Рязани

    Историк выступил с мрачным прогнозом о будущем Европы

    Стало известно о долге дочери Долиной перед налоговой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok