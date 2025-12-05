«Это мои проблемы». Долина пообещала вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей за квартиру. Но у нее их нет

Певица Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам. Разговор со звездой прошел в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Лариса Долина пообещала полностью вернуть деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье.

Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру Лариса Долина

Долина, впрочем, призналась, что пока не располагает суммой в 112 миллионов рублей, которую выплатила ей за квартиру в Хамовниках покупательница. По решению суда жилье было возвращено ставшей жертвой мошенников певице, но Лурье осталась без денег, которые она отдала Долиной за квартиру.

Фото: эфир Первого канала

«Я на всю страну обещаю в полном объеме все вернуть. Но этих денег у меня нет. Это мои проблемы, и я буду их решать», — заявила артистка.

Долина обратилась к Лурье напрямую

Полина Александровна, я еще раз заверяю вас в том, что верну вам все деньги в полном объеме Лариса Долина

Народная артистка РФ сказала, что в сложившейся ситуации они обе вместе с Лурье стали пострадавшими. Она также обратилась ко всем россиянам, попытавшись предостеречь их от мошенничества. «Это страшно, невыносимо, и ты не понимаешь, как жить дальше», — поделилась своими чувствами Долина.

Она также сказала, что не желает никому пережить то, что случилось с ней: «Даже своим хейтерам». По ее словам, прошедшие уже после скандала с судами вокруг квартиры недавние концерты на Дальнем Востоке прошли с аншлагами, и ни один поклонник не вернул билет на ее выступление.

Певица призналась, что четыре месяца была под влиянием мошенников

Артистка впервые подробно рассказала о том, как стала жертвой мошенников. По ее словам, в 2024 году ей позвонила коллега по музыкальной академии (голос которой впоследствии оказался фальсифицированным с помощью нейросетей), предупредившая о больших проблемах и скором звонке от офицера ФСБ. После этого Долина четыре месяца постоянно была на связи с мошенниками, представлявшимися сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: эфир Первого канала

Общение Долиной преимущественно шло с двумя мужчинами. Один из них представлялся сотрудником Росфинмониторинга Лукиным, а второй — офицером ФСБ Князевым.

«С этого момента началось серьезное давление. У меня не было времени поговорить и посоветоваться с родными», — призналась певица.

«Вам нужно срочно поехать в банк и переводить все деньги на безопасные счета», — говорили они. Я начала снимать деньги и пересылать на те счета, которые он мне называл Лариса Долина

Долина рассказала, что суммы, отправленные ей мошенникам «были очень серьезными». «Мне сказали, что в банке работают мошенники. Я почему-то верила им безоговорочно. Этому Лукину. "Нельзя рассказать дочери — это статья". Ни одна живая душа не должна знать. И я доверилась. Это было сильнейшее давление, как гипноз», — пожаловалась она.

Когда у службы безопасности банка возникли вопросы, я сказала, что знаю тех людей, которым отправляю, — что это деньги на подготовку к моему юбилейному туру Лариса Долина

Долина рассказала об обстоятельствах продажи квартиры

Певица подробно сообщила о том, что происходило, когда мошенники убедили ее выставить квартиру на продажу. «Он прислал мне видео: "На вашу квартиру покушаются". А на видео якобы задерживают преступника, пишущего заявку на получение кредита в 100 миллионов рублей. "В любой момент квартира от вас убежит, надо срочно ее продавать. Рыночная стоимость не подойдет. Надо продавать за ту сумму, которую предложат". Сам связал меня с риелторской компанией».

Цена 112 миллионов была предложена мной. Ее потребовал предложить Лукин. Рыночная цена — 200 миллионов

По словам Долиной, мошенники не знали Лурье, и та случайно оказалась жертвой этой ситуации. Как рассказала артистка, на вопрос покупательницы о том, почему цена квартиры ниже рыночной, она ответила, что ей стало тесно в этом жилье и что она хочет жить ближе к родным и близким.

«Вы не волнуйтесь, сделка фиктивная. Мы вернем вам деньги, вы их отдадите Полине Лурье — и все будет хорошо», — так, по словам Долиной, ее уверяли мошенники. То, что ее обманывают, она заподозрила только через четыре месяца, когда преступники начали убеждать ее взять кредит под залог загородного дома. Не сумев найти такого кредитора, Долина вскоре осознала происходящее и обратилась в полицию.

Артистка рассказала, как именно деньги, полученные за квартиру от Лурье, оказались в руках у мошенников. «Когда мне выдают деньги за квартиру, я кладу их в ячейки. На следующий день забираю и отдаю мошенникам. Подсудимая Цырюльникова дважды ко мне приезжала и забирала сумки с деньгами».

Я верила, что все верну Лариса Долина

Долина призналась, что не знала, как жить дальше

Звезда рассказала, почему так долго молчала на фоне развернувшегося в публичном поле скандала вокруг ее квартиры. «Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше», — призналась она.

Долина также добавила, что после того, как начались судебные разбирательства, она сохраняла молчание из-за того, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела.