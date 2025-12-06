Реклама

21:32, 6 декабря 2025

Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

Аналитик Кастехельми заявил о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Реальное положение на Украине оказалось более мрачным после перехода Красноармейска (украинское название — Покровск) под контроль Вооруженных сил России. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

По оценке финского военного аналитика Эмиля Кастехельми, Россия обладает реальным преимуществом. Он полагает, что, хотя Украина не готова капитулировать, ее текущее ослабленное состояние дает возможность российской стороне выдвигать свои условия.

«Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным», — отметил Кастехельми. По его мнению, у Украины хватит сил, чтобы не допустить катастрофического прорыва фронта, однако ее оборона постепенно проседает. Он считает, что Россия стремится сломить противника методом постепенного военного давления.

Ранее украинский военный, участвующий в боевых действиях вблизи Красноармейска, заявил, что украинские силы не уйдут из Донбасса, даже если получат такой приказ от командования. По его словам, предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине выглядит как капитуляция.

