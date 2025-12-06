Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:00, 6 декабря 2025Бывший СССР

Украинский командир рассказал о воюющих под Красноармейском «девочках 18-19 лет»

Командир ВСУ Федоренко: Под Красноармейском воюют девочки по 18-19 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко на Киевском форуме по безопасности рассказал, что под Красноармейском (Покровском) воюют «девочки по 18-19 лет».

Офицер ВСУ призвал молодежь осваивать беспилотные технологии и привел в пример девушек-военнослужащих. По его словам, с управлением дронами или работой в радиолокационной станции может справиться любой человек, достаточно проявить настойчивость.

«В заключение скажу: у меня болит душа, действительно, это правда. И я не знаю, как из этого выйти. У меня воюют девочки по 18-19 лет. Это дети, но эти дети фактически выполняют боевые задачи, в частности, в Покровске», — подчеркнул Федоренко.

Ранее журналист Пол Стейган заявил, что дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины растет с каждым годом, несмотря на попытки стран Запада скрыть эту проблему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    В Пентагоне уличили Байдена в безразличии к США из-за конфликта на Украине

    Глава Пентагона заявил об открытости Трампа к диалогу с Путиным и Си Цзиньпином

    «Своих людей он повязывал кровью». Джако создал самую мощную банду наемных убийц в России. Как его люди ликвидировали 50 человек?

    Сафонов впервые за полгода попал в стартовый состав ПСЖ

    В России оценили возможность военного конфликта с Европой

    Шеф Пентагона призвал не сомневаться в способности Трампа применить силу

    Глава Пентагона рассказал о работе США над завершением конфликта на Украине

    Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью о скандале с квартирой

    В Британии заявили о новом подходе ЕС к построению энергосети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok