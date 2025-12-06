Украинский командир рассказал о воюющих под Красноармейском «девочках 18-19 лет»

Командир ВСУ Федоренко: Под Красноармейском воюют девочки по 18-19 лет

Командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко на Киевском форуме по безопасности рассказал, что под Красноармейском (Покровском) воюют «девочки по 18-19 лет».

Офицер ВСУ призвал молодежь осваивать беспилотные технологии и привел в пример девушек-военнослужащих. По его словам, с управлением дронами или работой в радиолокационной станции может справиться любой человек, достаточно проявить настойчивость.

«В заключение скажу: у меня болит душа, действительно, это правда. И я не знаю, как из этого выйти. У меня воюют девочки по 18-19 лет. Это дети, но эти дети фактически выполняют боевые задачи, в частности, в Покровске», — подчеркнул Федоренко.

