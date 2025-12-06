На Западе пришли в ужас от дезертирства в ВСУ

Журналист Стейган: Дезертирство в рядах ВСУ растет с каждым годом

Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет с каждым годом, несмотря на попытки стран Запада скрыть эту проблему. Об этом написал журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.

«Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 000. Это вдвое больше, чем в прошлом [году]. В 2022 году дезертировали 10 тысяч человек, в 2023-м — 25 тысяч. Число погибших невероятно велико», — отметил журналист.

Стейган добавил, что, с его точки зрения, на Украине разворачивается «война на истощение». По его словам, Россия выигрывает в конфликте такого типа, одерживая новые победы. При этом он указал на стремление Запада скрыть эти факты.

Ранее американская газета The American Conservative сообщала, что требования Европы по Украине и возможным путям мирного урегулирования конфликта не соответствуют актуальной действительности и возможны только в теории. Кроме того, авторы подчеркнули, что нежелание Европы идти на переговоры лишь оттягивает их начало.