TAC: Требования Европы по Украине не соответствуют действительности

Требования Европы по Украине и возможным путям мирного урегулирования конфликта не соответствуют актуальной действительности и возможны только в теории. Об этом пишет американская газета The American Conservative (TAC).

«Любое мирное соглашение по Украине, если таковое будет достигнуто, будет включать в себя тяжелые условия для Киева из-за текущей ситуации на поле боя. Игнорирование этой реальности подобно продлению конфликта еще на несколько лет», — отмечается в материале издания.

Кроме того, авторы подчеркнули, что нежелание Европы идти на переговоры лишь оттягивает их начало. По их словам, на этом фоне позиция Киева на фронте ухудшается, что отразится в будущем соглашении.

Ранее российский журналист, продюсер и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин заявил, что президенту США Дональду Трампу не хватило поддержки и надежных сторонников для быстрого завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп не назначил на все необходимые должности своих людей, в результате чего его решения саботируются и отсутствие быстрого урегулирования лишь активно используется оппонентами, как повод для критики.