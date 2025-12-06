Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:44, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

В США резко высказались о требованиях Европы по Украине

TAC: Требования Европы по Украине не соответствуют действительности
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Требования Европы по Украине и возможным путям мирного урегулирования конфликта не соответствуют актуальной действительности и возможны только в теории. Об этом пишет американская газета The American Conservative (TAC).

«Любое мирное соглашение по Украине, если таковое будет достигнуто, будет включать в себя тяжелые условия для Киева из-за текущей ситуации на поле боя. Игнорирование этой реальности подобно продлению конфликта еще на несколько лет», — отмечается в материале издания.

Кроме того, авторы подчеркнули, что нежелание Европы идти на переговоры лишь оттягивает их начало. По их словам, на этом фоне позиция Киева на фронте ухудшается, что отразится в будущем соглашении.

Ранее российский журналист, продюсер и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин заявил, что президенту США Дональду Трампу не хватило поддержки и надежных сторонников для быстрого завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп не назначил на все необходимые должности своих людей, в результате чего его решения саботируются и отсутствие быстрого урегулирования лишь активно используется оппонентами, как повод для критики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов

    Путин подтвердил союз с одной страной

    Протестующие повредили заварным кремом витрину с британской короной

    В курортном регионе России произошло землетрясение

    В США резко высказались о требованиях Европы по Украине

    Раскрыт алгоритм «перепрошивки» мозга

    Турция передала России и Украине опасения по одному вопросу

    В США указали на «оторванность от реальности» главкома ВСУ

    Россиянам раскрыли истинную опасность микроинсульта и микроинфаркта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok