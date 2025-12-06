Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:53, 6 декабря 2025Культура

Ушел из жизни лучший Дед Мороз России

На 56-м году жизни скончался лучший Дед Мороз России актер Скавыш
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: uray_teatre / VK

Победитель Всероссийского съезда Дедов Морозов, российский актер и режиссер Александр Скавыш ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Свободного театра» во «ВКонтакте».

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра каждого артиста, каждого спектакля», — говорится в некрологе. Известно, что звание лучшего Деда Мороза России он получил за создание образа главного сказочного персонажа русского Нового года на протяжении 30 лет.

Как рассказал его знакомый Вячеслав Казанцев, уход артиста был скоропостижным. У Скавыша в прошлом были проблемы с сердцем, также он некоторое время назад перенес операцию, после чего успешно восстановился. «Много работал, планировал. И просто не проснулся», — добавил он в беседе с aif.ru.

Зрителям Скавыш запомнился по таким постановкам в «Свободном театре», как «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера» и «Алые паруса».

Ранее стало известно, что на детском празднике в Кемерове умер Дед Мороз — заслуженный артист России Валерий Титенко. В ходе выступления мужчина пожаловался на боль в груди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Глава МИД Турции заявил о недоверии России

    Гоблин объяснил неспособность Трампа быстро закончить конфликт на Украине

    Космонавт рассказал об уникальной ситуации на МКС

    В Госдуме оценили реакцию Зеленского на переговоры Путина и Уиткоффа

    Ушел из жизни лучший Дед Мороз России

    Назван фаворит каждой группы чемпионата мира по футболу

    Двое россиян пропали после начала отношений и через неделю нашлись мертвыми на берегу

    «Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok