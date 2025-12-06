В ЕС рассказали о подготовке к войне с Россией

Орбан: Лидеры ЕС приняли решение о подготовке к войне с Россией к 2030 году

Лидеры Европейского союза (ЕС) приняли решение о подготовке к войне с Россией к 2030 году, но Будапешт сделает все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году», — рассказал он.

Орбан призвал серьезно воспринимать «сигналы бедствия», которые исходят от руководства ЕС, которое призывает к продолжению украинского конфликта.

Премьер Венгрии заявил, что после перехода к военной экономике может начаться стадия столкновения. Он под аплодисменты заявил, что его страна говорит «нет» такому развитию событий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Западной Европы намерены продлить вооруженный конфликт на Украине. По его словам, чиновники хотят к 2030 году подготовить ЕС к войне с Россией.