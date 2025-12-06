Реклама

В Европе назвали плохой и наихудший сценарий выхода США из конфликта на Украине

Bloomberg назвал выход США из конфликта на Украине худшим сценарием для Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Европейские дипломаты в комментарии Bloomberg назвали плохой и наихудший сценарий выхода США из конфликта на Украине. По их мнению, существует несколько вариантов развития событий.

Западный чиновник отметил, что самым плохим вариантом станет полный выход Соединенных Штатов с запретом на использование Киевом американского оружия и отказ от обмена разведданными. В этом случае Европа «действительно останется сама по себе».

Менее плохим путем стало бы прекращение усилий Вашингтона по урегулированию конфликта при сохранении продажи вооружений для Украины по линии НАТО.

«Без участия США Европе придется решить, может ли она позволить себе продолжать поддерживать Украину военным и финансовым путем», — отметил бывший военный атташе Великобритании Джон Форман.

Bloomberg пишет, что позиция Вашингтона по конфликту на Украине заставляет Евросоюз чувствовать неопределенность и готовиться к резким поворотам в американской политике.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.

