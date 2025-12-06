На Западе заявили о наступлении решающей фазы в конфликте на Украине

В конфликте на Украине наступает решающая фаза. Об этом сообщает Bloomberg.

«В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом [США] Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. (...) Это произошло как раз в тот момент, когда война на Украине вступает в потенциально решающую фазу», — говорится в статье.

Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение по урегулированию на Украине с Россией, так как это стало бы «капитуляцией Запада». Действия администрации Трампа, как пишет агентство, подорвали доверие к США в Европе.

Европейские дипломаты иногда сравнивают политику Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. «Сейчас они находятся на пути к особенно крутому падению», — утверждается в материале.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб признал, что сделка по прекращению конфликта на Украине вряд ли будет соответствовать условиям «справедливого мира», каким его видят в Европе. По его словам, «реальность такова, что мир может быть как хорошим или плохим, так и представлять собой некий компромисс».