15:44, 3 декабря 2025

Президент Финляндии предсказал итоги переговоров по Украине

Президент Финляндии Стубб назвал маловероятным «справедливый мир» на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: EMMI KORHONEN / Lehtikuva / Reuters

Сделка по прекращению конфликта на Украине вряд ли будет соответствовать всем условиям «справедливого мира», каким его видят в Европе. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью финскому телеканалу MTV.

По его словам, европейские страны продолжают работать над сохранением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, однако «реальность такова, что мир может быть как хорошим или плохим, так и представлять собой некий компромисс».

«Реальность такова, что мы, финны, тоже должны быть готовы к тому моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены», — сказал он.

Стубб также признал, что первоначальный план США из 28 пунктов, обнародованный в прошлом месяце, вызвал разочарование европейцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы мешают администрации президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. По словам российского лидера, все предложенные Европой изменения по мирному плану направлены исключительно на то, чтобы заблокировать процесс.

