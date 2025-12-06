Реклама

Россия
16:22, 6 декабря 2025Россия

В Минобороны сообщили о перехвате украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 11:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что шесть беспилотников сбили в Брянской области, три в Курской области и два в Белгородской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 116 украинских беспилотников. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа было сбито над территорией Рязанской области — 29. В ведомстве также сообщили, что над Воронежской областью ликвидированы 27 дронов, над Брянской — 23, а над Белгородской — 21 БПЛА.

