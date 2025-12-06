Реклама

19:49, 6 декабря 2025

В США сравнили расходы Европы на помощь Украине и российский газ

Ландау: Страны Европы фактически направили в РФ больше денег, чем на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Европейские страны с 2022 по 2024 год потратили на закупку российского газа больше средств, чем направили на поддержку Украины. Об этом сообщил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Кристофер Ландау в социальной сети X.

«Знаете ли вы, что страны Европы в период с 2022 по 2024 год фактически направили в Россию (на оплату энергоносителей) значительно больше денег, чем на Украину?» — написал он.

Данное заявление Ландау стало ответом на комментарий военного аналитика Джимми Раштона под публикацией о его недавней поездке в Брюссель, которая заместителя госсекретаря США разочаровала.

Ранее Совет ЕС и Европарламент подписали предварительное соглашение о полном запрете импорта российского природного газа в страны Европы. «Это большая победа для нас. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении», — сказал Ларс Огард — министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

