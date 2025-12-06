В США указали на «оторванность от реальности» главкома ВСУ

Дэвис: Слова Сырского о территориях показывают его оторванность от реальности

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о нежелании уступать территории показывают его оторванность от реальности. Об этом написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Оно (интервью — прим. «Ленты.ру») демонстрирует глубокую оторванность от реальности — склонность, которая свойственна многим западным лидерам», — говорится в посте.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что мир на Украине будет справедливым, если конфликт прекратится на текущих линиях фронта. Он отметил, что, если дипломатия потерпит провал, украинские военные продолжат терпеливо сражаться за свою страну.

Сырский также сказал, что военные действия будут продолжены и в том случае, если США откажут Украине в своей поддержке, поскольку у Киева по-прежнему будет союзник в лице Европы.