13:27, 6 декабря 2025Бывший СССР

На Украине допустили продолжение военных действий без поддержки США

Главком ВСУ Сырский: Украина рассчитывает на поддержку Европы
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина может продолжить вести военные действия и без поддержки США. Такое развитие событий допустил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью телеканалу Sky News.

Он подчеркнул, что страна будет рассчитывать на дальнейшую помощь со стороны Вашингтона, однако если она прекратится, не менее важным партнером для Киева останется Европа.

«Мы также надеемся, что наши европейские партнеры и союзники, если потребуется, будут готовы предоставить все необходимое для нашей справедливой войны против агрессора», — заметил главком ВСУ.

Ранее Сырский признал преимущество российских бойцов перед украинской армией. По его словам, у России в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины.

