Врач предупредила об опасных причинах запора

Врач Мазько: Запор может быть симптомом опухоли кишечника и гипотериоза

Запор — это не только следствие плохого питания или малоподвижного образа жизни, но и симптом серьезных проблем со здоровьем, рассказала гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько. Об опасных причинах проблем с дефекацией она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметила, что длительные запоры могут указывать на воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит или болезнь Крона, а также на полипы и опухоли в кишечнике. Особенно важно исключать такие причины у людей старше 45-50 лет.

Подобный симптом может возникать и при гипотериозе. «При снижении функции щитовидной железы замедляются все обменные процессы, включая моторику кишечника. Запор — один из типичных симптомов гипотиреоза, наряду с вялостью, сонливостью, отечностью», — объяснила Мазько.

Еще одной причиной запоров она назвала сахарный диабет. По словам врача, при поражении нервов нарушается регуляция моторики кишечника, в результате развиваются как запоры, так и нестабильный стул и ощущение «ленивого кишечника».

Проблемы со стулом также могут возникать из-за синдрома раздраженного кишечника, геморроя, анальных трещин, рассеянного склероза и депрессии, добавила доктор. У женщин же причиной запоров могут быть спайки в брюшной полости или малом тазу, а также опущение органов малого таза.

«Если запор длится более трех недель, появились боль в животе, кровь в стуле, похудение, слабость или дело дошло до регулярного приема слабительных — имеет смысл обратиться к врачу и пройти обследование», — посоветовала Мазько.

