Из жизни
07:00, 24 ноября 2025Из жизни

В заднем проходе мужчины с запором нашли чашку

В Тайване из заднего прохода мужчины удалили керамическую чашку
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: freepik / Freepik

Причиной запора, на который жаловался пациент на Тайване, оказалась керамическая чашка. Об этом сообщает тайваньское информационное агентство Central News Agency.

Мужчина обратился в больницу с жалобой на то, что уже три дня не может сходить в туалет. Он мучился от вздутия живота и боли. Врачи осмотрели пациента, сделали рентген и нашли в его заднем проходе перевернутую чашку. Она была шести сантиметров в диаметре и восьми — в высоту.

Сначала врачи пытались вытащить кружку инструментами, но она оказалась слишком скользкой. Лапароскопия тоже не увенчалась успехом. Из-за чашки кровь перестал поступать в часть прямой кишки пациента, и та стала постепенно отмирать. В конце концов хирурги извлекли кружку в ходе обычной полостной операции.

Мужчина признался, что был слишком смущен, чтобы сразу объяснить свою проблему. Дома он пытался вытащить чашку самостоятельно, но не смог. Когда врачи спросили, как кружка оказалась в заднем проходе мужчины, он ответил: «Я не знаю, это был несчастный случай».

Ранее сообщалось, что врачи извлекли из заднего прохода 62-летнего мужчины детскую игрушку. В его прямой кишке застрял прозрачный шар диаметром 6,5 сантиметров с красной жидкостью внутри.

    Все новости