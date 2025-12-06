Реклама

06:08, 6 декабря 2025Путешествия

Временные ограничения введены в российском аэропорту

Кореняко: Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославль (Туношна). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Такие меры были приняты 6 декабря примерно в 05:15 по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Воздушная гавань Тамбова также не принимала и не выпускала самолеты. В 05:53 ограничения с аэропорта были сняты.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о работе средств противовоздушной обороны и средства подавления.

«Беспилотная опасность» также была объявлена и в Пензенской области, там ввели временные ограничения на работу мобильного интернета.

