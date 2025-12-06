Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:24, 6 декабря 2025Россия

Губернатор российского региона рассказал о работе ПВО и средств подавления

Артамонов: В Липецкой области работают средства ПВО и подавления
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: mod_russia / Global Look Press

На территории Липецкой области работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства подавления. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Артамонов попросил всех жителей и гостей региона оставаться дома и не подходить к окнам. Если же кто-то находится на улице, то зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

«Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. "Лентой.ру")"», — добавил Игорь Артамонов.

Ранее о введении режима «Беспилотная опасность» объявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. В регионе также введены временные ограничения на работу мобильного интернета.

А в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка начала готовить побег Ермака

    Трамп похвастался спасением миллионов жизней

    Трамп запутался в фаворитах ЧМ-2026

    В России планируют создать перечень запрещенных для детей работ

    Губернатор российского региона рассказал о работе ПВО и средств подавления

    Покупательница квартиры Долиной высказалась по делу певицы

    Долину обманули мошенники с помощью Человека-паука

    «Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?

    Священнику ПЦУ вручили повестку

    МИД Индии назвал визит Путина в Нью-Дели двумя словами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok