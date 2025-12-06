Губернатор российского региона рассказал о работе ПВО и средств подавления

Артамонов: В Липецкой области работают средства ПВО и подавления

На территории Липецкой области работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства подавления. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Артамонов попросил всех жителей и гостей региона оставаться дома и не подходить к окнам. Если же кто-то находится на улице, то зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

«Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. "Лентой.ру")"», — добавил Игорь Артамонов.

Ранее о введении режима «Беспилотная опасность» объявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. В регионе также введены временные ограничения на работу мобильного интернета.

А в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

