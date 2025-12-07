Американские военные начали изучать опыт украинского конфликта

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные изучают опыт украинского конфликта. Его слова приводит РИА Новости.
«Автономность, как мы видим это на Украине. Это проявляется наружу. И мы учимся на этом, армия учится», — отметил он.
Прм этом, отвечая на вопрос о роте технологий в будущих конфликтах, Хегсет не стал уточнять, планируется ли применение беспилотников.
На вопрос о влиянии искусственного интеллекта министр заявил, что он не заменит человека-солдата, а будет использоваться совместно с ним для повышения эффективности.
Ранее Хегсет заявил, что при американском президенте Дональде Трампе страна будет бороться только за цели безопасности и процветания. «Главная цель объединенных сил — это миссии, важные для безопасности, свободы и процветания американцев», — отметил американский министр.