00:23, 7 декабря 2025Мир

Названа цель армии США при Трампе

Хегсет заявил, что армия при Трампе будет бороться за интересы безопасности США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что при американском президенте Дональде Трампе страна будет бороться только за цели безопасности и процветания. Его слова приводит РИА Новости.

«Главная цель объединенных сил — это миссии, важные для безопасности, свободы и процветания американцев», — отметил американский министр.

Ранее Хегсет заявил, что бывший президент США Джо Байден и его администрация уделяли гораздо больше внимания границам Украины, чем границам США. Он подчеркнул, что безопасность границ действительно является вопросом национальной безопасности, и администрация действующего президента Дональда Трампа это понимает и отдает этому первоочередное значение.

