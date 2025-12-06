Названа цель армии США при Трампе

Хегсет заявил, что армия при Трампе будет бороться за интересы безопасности США

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что при американском президенте Дональде Трампе страна будет бороться только за цели безопасности и процветания. Его слова приводит РИА Новости.

«Главная цель объединенных сил — это миссии, важные для безопасности, свободы и процветания американцев», — отметил американский министр.

Ранее Хегсет заявил, что бывший президент США Джо Байден и его администрация уделяли гораздо больше внимания границам Украины, чем границам США. Он подчеркнул, что безопасность границ действительно является вопросом национальной безопасности, и администрация действующего президента Дональда Трампа это понимает и отдает этому первоочередное значение.