В Пентагоне уличили Байдена в безразличии к США из-за конфликта на Украине

Хегсет: Трампа больше интересовали границы Украины, чем США

Бывший президент США Джо Байден и его администрация уделяли гораздо больше внимания границам Украины, чем границам США. С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет, его цитирует ТАСС.

«Администрацию Байдена больше волновали границы Украины, чем наши собственные. Они пытались представить как спорное высказывание о том, что безопасность границы равна национальной безопасности», — напомнил чиновник, отметив, что подобные заявления — это абсурд.

Хегсет подчеркнул, что безопасность границ действительно является вопросом национальной безопасности, и администрация действующего президента Дональда Трампа это понимает и отдает этому первоочередное значение.

Ранее Хегсет заявил, что Трамп применит силу, если это потребуется для защиты национальных интересов страны, и призвал ни одно государство в мире в этом не сомневаться.