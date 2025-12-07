Глава крупнейшего банка США предупредил о последствиях ослабления Европы

Глава JPMorgan: Слабая Европа является большим экономическим риском для США

Ослабление Европы способно обернуться большими экономическими проблемами для США. Об этом предупредил глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, передает Bloomberg.

По его словам, фрагментация Европы может навредить Штатам «больше, чем кому-либо другому». Он отметил, что Вашингтон должен оказать европейским странам помощь, поскольку «слабая Европа — это плохо для нас».

«Они — наши главные союзники во всех отношениях, включая общие ценности, которые действительно важны. Нам нужна долгосрочная стратегия, чтобы помочь им стать сильнее», — сказал он.

Ранее власти США опубликовали 33-страничную стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.