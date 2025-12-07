Реклама

22:10, 7 декабря 2025Экономика

Глава крупнейшего банка США предупредил о последствиях ослабления Европы

Глава JPMorgan: Слабая Европа является большим экономическим риском для США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Ослабление Европы способно обернуться большими экономическими проблемами для США. Об этом предупредил глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, передает Bloomberg.

По его словам, фрагментация Европы может навредить Штатам «больше, чем кому-либо другому». Он отметил, что Вашингтон должен оказать европейским странам помощь, поскольку «слабая Европа — это плохо для нас».

«Они — наши главные союзники во всех отношениях, включая общие ценности, которые действительно важны. Нам нужна долгосрочная стратегия, чтобы помочь им стать сильнее», — сказал он.

Ранее власти США опубликовали 33-страничную стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.

