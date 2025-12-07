Реклама

Мир
00:33, 7 декабря 2025Мир

Глава Пентагона заявил о нежелании США вести необъяснимые войны

Хегсет: США при Трампе не будут отвлекаться на вторжения и необъяснимые войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США под руководством президента Дональда Трампа не будут отвлекаться на строительство демократий и вторжения. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Пентагона высказался на фоне операций Вашингтона в водах Латинской Америки.

«Министерство войны не будет отвлекаться на строительство демократий, вторжения, необъяснимые войны», — подчеркнул он.

Ранее Трамп рассказал, что не желает участия страны в каких-либо войнах, однако добавил, что в случае военного сценария государство будет действовать жестко. Американский лидер снова повторил свой тезис о том, что он и его администрация прекратили за девять месяцев восемь конфликтов, однако каких именно, уточнять не стал.

