Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:08, 11 ноября 2025Мир

Трамп рассказал о действиях США в случае войны

Президент США Трамп заявил о нежелании участвовать в войнах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не хочет участия страны в каких-либо войнах, однако добавил, что в случае военного сценария государство будет действовать жестко. Он рассказал об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Я не хочу участвовать в войнах. Но если я окажусь в состоянии войны, то мы победим быстро, и это будет жестоко», — выразил уверенность он.

Помимо этого, американский лидер снова повторил свой тезис о том, что он и его администрация прекратили за девять месяцев восемь конфликтов, однако каких именно, уточнять не стал.

Ранее Трамп заявил, что благодаря ему конфликт на Украине больше не грозит обернуться мировой войной. Глава Соединенных Штатов также отметил, что США перестали бесплатно передавать Киеву оружие.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Добро пожаловать во вселенную Безумного Макса». Колонна российских штурмовиков вошла в Красноармейск

    Москвич повторил маршрут серой ветки метро на самокате и рассказал о впечатлениях

    Раскрыто кардинальное изменение в роли двух видов военной техники в зоне СВО

    Лесники поймали растерзавшего трех человек пожилого тигра-людоеда

    Доктор Мясников объяснил нежелание жить в США

    Более 700 человек экстренно эвакуировали из отеля в центре Москвы

    В Болгарии резко высказались о ЕС

    Обыски у бизнесмена Миндича стали критическим сигналом для Зеленского

    Лукашенко допустил конфискацию застрявших на границе литовских фур

    Российский тревел-блогер побывал в США и назвал доброту американцев фальшью и лицемерием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости