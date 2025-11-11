Трамп рассказал о действиях США в случае войны

Президент США Трамп заявил о нежелании участвовать в войнах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не хочет участия страны в каких-либо войнах, однако добавил, что в случае военного сценария государство будет действовать жестко. Он рассказал об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Я не хочу участвовать в войнах. Но если я окажусь в состоянии войны, то мы победим быстро, и это будет жестоко», — выразил уверенность он.

Помимо этого, американский лидер снова повторил свой тезис о том, что он и его администрация прекратили за девять месяцев восемь конфликтов, однако каких именно, уточнять не стал.

Ранее Трамп заявил, что благодаря ему конфликт на Украине больше не грозит обернуться мировой войной. Глава Соединенных Штатов также отметил, что США перестали бесплатно передавать Киеву оружие.