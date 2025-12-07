Американский журналист Карлсон заявил, что хочет снова прилететь в Россию

Американский журналист Такер Карлсон выразил надежду на то, что снова прилетит в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь», — сказал Карлсон. По словам журналиста, предыдущая поездка в столицу России произвела на него сильное впечатление. «Если откровенно, это было великолепно», — вспомнил он о своей поездке в Москву.

Ранее сообщалось, что Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым эффективным лидером. Журналист указал, что Путин значительно улучшил жизнь в стране, благодаря чему завоевал любовь россиян. «В Европе нет города, и уж точно в США нет города, который мог бы сравниться с двумя главными городами России», — отметил Карлсон, имея в виду Москву и Санкт-Петербург.