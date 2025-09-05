Интернет и СМИ
Американский журналист Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон в интервью с политическим аналитиком Майклом Ноулзом на YouTube охарактеризовал президента России Владимира Путина как самого результативного лидера, с которым ему довелось сталкиваться за всю жизнь.

«Я не собираюсь переезжать в Россию, но Путин – самый эффективный лидер за всю мою жизнь. Я не могу вспомнить более эффективного», — заявил он.

В ответ Ноулз подчеркнул, что Владимир Путин — очень устойчивый лидер для России. В свою очередь, Такер добавил, что за 25 лет у власти Путин значительно улучшил страну, благодаря чему завоевал любовь россиян.

«В Европе нет города, и уж точно в США нет города, который мог бы сравниться с двумя главными городами России», — отметил Карлсон, имея в виду Москву и Санкт-Петербург.

Ранее Карлсон счел смехотворной веру европейцев в возможность нападения РФ на НАТО. По его словам, доказательств тому, что Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании, нет.

