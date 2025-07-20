Американский журналист высмеял веру европейцев в возможность нападения России на НАТО

Карлсон счел смехотворной веру европейцев в возможность нападения России на НАТО

Американский журналист Такер Карлсон счел смехотворной веру европейцев в возможность нападения РФ на НАТО. Об этом он заявил в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

По его словам, доказательств тому, что Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании, нет.

В то же время Карлсон признал, что его тревожит обострение конфликта на Украине. Он допустил, что результатом эскалации этой ситуации будет ядерная война. «И ничего нет хуже этого», — заявил он.

Такер Карлсон также отметил, что в США недооценили мощь экономики России, когда вводили против России санкции. По его мнению, америка навредила себе такой политикой.