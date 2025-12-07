На Украине призвали равняться на Северную Корею в одном вопросе

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник Роман Костенко в рамках Киевского форума по безопасности призвал равняться на Северную Корею в одном вопросе. По его словам, речь идет о воспитании детей.

Он отметил, что в КНДР детей воспитывают в готовности отдать жизнь за свое государство. Депутат рассказал, что, согласно подсчетам США, в случае боевых действий 90 процентов населения окажет серьезное сопротивление.

«Вот готовность нашего государства — это от школы», — сказал Костенко.

Он подчеркнул, что дети должны понимать, что такое оружие. «Не для того, чтобы они милитаризировались, а это — готовность нации к войне», — добавил депутат.

Ранее командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко на Киевском форуме по безопасности рассказал, что под Красноармейском (Покровском) воюют «девочки по 18-19 лет». Офицер ВСУ призвал молодежь осваивать беспилотные технологии и привел в пример девушек-военнослужащих.