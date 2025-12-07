Реклама

13:22, 7 декабря 2025Силовые структуры

Осужденная за расчленение рэпера Картрайта вдова обжаловала приговор

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Марина Кохал, осужденная за расправу над своим мужем — рэпером Энди Картрайтом (настоящее имя — Александр Юшко), обжаловала приговор. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

«В материалах указано, что приговор был оспорен защитой, жалоба поступила в суд в начале декабря», — сообщает агентство.

Вдова музыканта была приговорена к 12,5 года колонии решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга 21 ноября. В 2020 году останки ее мужа нашли расфасованными по пакетам.

По версии следствия, женщина ввела супругу большую дозу инсулиносодержащего препарата, что привело к его уходу из жизни. После этого она решила избавиться от следов преступления и следующие четыре дня разделывала его тело. Часть внутренних органов рэпера так и не была найдена. Сама Кохал утверждала, что лишь обнаружила супруга без признаков жизни, после чего его расчленила.

