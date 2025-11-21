«Я не видела другого выхода». Вдову рэпера Картрайта осудили за убийство и расчленение мужа. Что привело к трагедии?

Суд приговорил Кохал к 12,5 года колонии за убийство рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о расправе над рэпером Энди Картрайтом (настоящее имя — Александр Юшко). В 2020 году тело музыканта нашли распиленным на 15 частей и расфасованным по пакетам. Главной подозреваемой стала жена Картрайта Марина Кохал — именно в квартире супругов были найдены фрагменты тела. Женщина вину в расправе не признала и настаивала на том, что ее мужа не стало из-за передозировки наркотиков. Впрочем, суд все равно приговорил Кохал к 12,5 года колонии общего режима. Подробности дела Энди Картрайта вспомнила «Лента.ру».

Проблемы у рэпера Картрайта начались в пандемию Covid-19

Со своей будущей женой Мариной Кохал рэпер Энди Картрайт познакомился на популярном музыкальном шоу Versus Battle — девушка подошла к музыканту, восхищенная его рифмами. Она получила диплом филолога, в 2000-х работала в пресс-службе Барнаульского юридического института МВД, а позже увлеклась эзотерикой и астрологией.

Чем известен рэпер Энди Картрайт: справка «Ленты.ру» Александр Юшко родился 17 августа 1990 года в городе Нежине Черниговской области. С детства занимался самбо, шахматами и игрой на фортепиано — но скорее по настоянию родителей. Сам же он с малых лет проникся рэпом и, как только перебрался в Санкт-Петербург, стал погружаться в рэп-индустрию города. В 2010 году Юшко выпустил свой первый трек и получил на него позитивный отклик аудитории. Это вдохновило молодого исполнителя на работу над сольным альбомом — за два года была создана «Магия мутных вод», андеграундное звучание и злободневные тексты которой пришлись слушателям по душе. В 2013 году Юшко стал пробовать себя на батл-площадках, где одним из первых его соперников стал рэпер ATL (настоящее имя — Андрей Крупов). Первые поражения стимулировали Юшко оттачивать свое мастерство импровизации, и очень скоро он обратил на себя внимание популярного на тот момент шоу Versus Battle. «Творчество Энди Картрайта обычно описывается как жесткий, аморальный рэп с элементами хоррора и даже хардкора», — говорилось на сайте Versus Battle.

Между молодыми людьми начался роман, затем были свадьба и рождение сына, но счастливая семейная жизнь длилась недолго. У Картрайта начались проблемы с алкоголем, он мог несколько дней не ночевать дома.

Он мог выпить много: по пять, по восемь, может, десять банок. Для нас это как лимонад Сосед рэпера Иван из показаний в суде

За употреблением же наркотиков рэпер замечен не был, его друзья, знакомые, да и сам он этот факт отрицал. «В 90 процентах случаев пишу абсолютно трезвым. Оставшиеся десять — это алкоголь. Кто-то считает мое творчество результатом приема «тяжелых веществ», все это их собственные домыслы», — говорил Картрайт в интервью сайту Versus Battle.

Тем не менее, по словам жены, в период пандемии Covid-19 супруг пристрастился и к ним. Причиной стала депрессия из-за отмененных концертов и резкого падения доходов.

Жена Картрайта сообщила о трагедии адвокату семьи

29 июля 2020 года на телефон адвоката семьи рэпера поступил звонок от Марины Кохал. Та спешно рассказала, что четырьмя днями ранее ее супруга не стало от передозировки, после чего она сама расчленила его тело и разложила по пакетам, но не придумала, что делать дальше.

Адвокат убедил женщину обратиться в полицию — само по себе расчленение не является преступлением, а по статье о надругательстве над телом нужно доказать умысел. Приехавшие в квартиру супругов правоохранители нашли в холодильнике пакеты с частями человеческого тела. Марина Кохал была тут же задержана.

Суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания вдовы рэпера Картрайта Фото: Егоршин Валентин / ТАСС

Женщина рассказала, что в день смерти мужа ушла на трехчасовую прогулку, а, вернувшись, нашла его в кабинете без признаков жизни с пеной у рта и синим лицом. Рядом, по ее словам, лежал шприц. Уход рэпера от передозировки Кохал посчитала бесславным и решила сохранить его репутацию, сымитировав исчезновение.

Для этого она вооружилась ножом и ножовкой и принялась пилить тело супруга, а затем разложила его по пакетам и спрятала их в холодильник. Все это время женщина заходила на страницу рэпера в социальных сетях и имитировала деятельность: опубликовала пост, писала комментарии и отвечала фанатам.

Марину Кохал обвинили в расправе над музыкантом

После дачи показаний Марину Кохал отпустили домой — предстояло проверить ее слова, для чего останки рэпера отправили на экспертизу.

Она ведет себя адекватно, на все вопросы следователя ответила, дает последовательные показания. Насколько они правдивы, покажут результаты экспертизы

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Однако уже через несколько дней, 3 августа, Смольнинский суд Петербурга взял Кохал под стражу по обвинению в расправе над мужем. Аргументом следствия стала найденная в телефоне рэпера переписка с некой Надей.

По версии правоохранителей, супруга узнала о любовнице мужа и на фоне ревности расправилась с ним. Кохал все отрицала, обращая внимание, что в переписке нет интимного характера, а ее максимум — сообщение «Целую в щеку».

Нет никаких доказательств криминального характера ухода потерпевшего. (...) Обвинение предъявлено незаконно. Само событие преступления не установлено Сергей Лукьянов адвокат Марины Кохал

В СИЗО Кохал находилась вплоть до октября 2021 года. Почти все это время ее ребенка пересылали из приюта в приют, несмотря на то, что он мог жить с родной тетей. По мнению защиты, к этому приложило руку следствие, которое добивалось от Кохал признательных показаний.

С этой же целью, полагали адвокаты Кохал, была задержана и ее мать. 68-летней женщине вменили пособничество в расправе и отправили под арест. В июле 2021 года ребенка все-таки удалось забрать под опеку родственников, а 15 декабря добиться прекращения уголовного дела в отношении матери Кохал в связи с отсутствием состава преступления.

К этому моменту вдову отпустили из СИЗО, назначив домашний арест. Позже ей изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Первые эмоции Марины Кохал после освобождения из-под стражи Кадр: Telegram-канал Mash

Следователи пришли к пяти версиям ухода Картрайта

За время работы следствие выдвинуло пять версий произошедшего с рэпером: предполагалось, что он мог уйти из жизни от смеси инсулина и наркотиков, удушения, ранения ножом, передозировки и роковой инъекции. Согласно последней, ставшей основной, Кохал под непонятным предлогом вколола мужу летальную дозу инсулиносодержащего препарата.

Энди Картрайт Фото: @kkkartrait

Он вызвал у Картрайта шок с поражением нервной системы и гипоксию, от чего его не стало. После этого супруга решила избавиться от следов преступления. В ночи она принялась разделывать тело, а следом «подвергла части воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли, а внутренние органы уничтожила».

Часть внутренних органов рэпера так и не была найдена. Другие останки нашли спрятанными за рыбой в холодильнике, в контейнерах в комнате. Кожу на пальцах женщина срезала и бросила в кусты. Поводом же для этого, настаивал гособвинитель, были ненависть и ревность.

Любовница музыканта рассказала о связи с ним

Свою связь с рэпером на допросе подтвердила та самая Надя — Надежда Романенко. Девушка рассказала, что была в отношениях с Картрайтом с 2018 года, о чем знали их общие друзья.

Мы встречались каждый день, Кохал об этом не знала. Она запрещала ему приходить домой после 23 часов, поэтому он оставался у меня. У него испортились отношения с Кохал, он часто писал — не хочу домой Надежда Романенко из показаний в суде

Вскоре, по словам Надежды, об их связи с Картрайтом стало известно и его жене. У нее начались нервные срывы, конфликты в семье участились, и рэпер заговорил о разводе. «Она могла взять ребенка на руки, трясти им и кричать: «Скажи это ему!» — рассказала на допросе Романенко.

Тем не менее способ преступления и причина ухода так и остались неизвестны — экспертизы не смогли их установить.

Энди Картрайт Фото: @kkkartrait

Было определено одно: наркотики в организме рэпера все-таки были. Потому в июне 2023 года все тома дела отправили в Москву — в Российский центр судебно-медицинской экспертизы при Минздраве. Однако и там ответить на главный вопрос — от чего не стало рэпера — не смогли.

Согласно заключениям экспертов, прижизненных травм, способных причинить вред здоровью, установлено не было, а тело расчленили уже после ухода из жизни. Но вот стали ли его причиной наркотики или инъекция с лекарством, так и осталось загадкой.

Вдова рэпера объясняла расчленение заботой о репутации

Все годы, что шли следствие и суд, Марина Кохал настаивала на одной версии: мужа она нашла уже без признаков жизни из-за передозировки, позвонила в скорую, однако тут же сбросила, приняв решение скрыть уход исполнителя. Тогда она выбросила шприц, стерла из вызовов звонок в 112 и взялась за расчленение.

Я поняла, что это все вскроется: что мой любимый — наркоман, и это отразится на нем как на исполнителе, на его репутации. Он не был замечен за таким. Я боялась, что его мать и сестра скажут, что я просмотрела, я виновата Марина Кохал вдова рэпера

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у женщины повышенная чувствительность к критике — ей важно было поддерживать образ успешной жены. «С июля 2020 года не прошло ни дня, чтобы я не переставала чувствовать стыд и боль. Тогда я не видела другого выхода», — сказала в последнем слове в суде Кохал.

Энди Картрайт с женой Фото: @kkkartrait

Покупку и введение препарата женщина наотрез отвергла, как и поиск информации о нем в интернете — оба супруга пользовались одним и тем же телефоном и ноутбуком, которые были синхронизированы, потому история поиска делилась на них двоих.

Одна из страниц в интернете и привела к инсулиносодержащему препарату как с народному средству для вывода из запоя. К тому же, как в суде рассказал собутыльник рэпера, в день покупки лекарства они ночевали у него — в доме напротив аптеки. Однако видео оттуда следствие так и не запросило.

***

Адвокаты Марины Кохал настаивали: доказательств того, что именно подсудимая купила препарат, нет, как нет и мотива. Также защита пришла к заключению, что следствие предпринимало попытки склонить женщину к признанию вины угрозами.

Они говорили, что моя мать по моей вине умрет в тюрьме, а сын сгниет в детском доме Марина Кохал из письма адвокатам

В результате спустя пять с половиной суд встал на сторону обвинения. 21 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал Марину Кохал виновной в расправе (часть 1 статьи 105 УК РФ) и приговорил к 12,5 года колонии.

