Мир
01:10, 7 декабря 2025

Пентагон пригрозил союзникам США последствиями

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил последствиями союзникам США, которые недостаточно вкладываются в коллективную оборону. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ожидает, что они внесут свой вклад в точности так, как это сделал американский президент Дональд Трамп. Министр обороны назвал Израиль, Южную Корею, Польшу, Германию, страны Балтии образцовыми союзниками. По его словам, они получат расположение американской администрации.

«Союзники, которые этого не сделают, союзники, которые все еще не в состоянии внести свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями», — подчеркнул Хегсет.

Ранее Трамп пригрозил Испании «выговором» за отказ увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, как это сделали другие страны НАТО.

