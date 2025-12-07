Президент Израиля отказался выполнять просьбу президента США

Герцог отказался помиловать премьер-министра Нетаньяху по просьбе Трампа

Президент Израиля Исаак Герцог отказался выполнять просьбу президента США Дональда Трампа и не помиловал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает rg.ru.

По данным портала, израильский лидер сказал, что уважает дружбу и мнение Трампа, но Израиль — суверенная страна. «Все понимают, что любое превентивное помилование должно рассматриваться по существу», — заявил он. Герцог пообещал относиться к этому с абсолютной серьезностью.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту страны Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании. Этот шаг последовал на фоне продолжающихся уголовных разбирательств и после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал израильские власти прекратить преследование премьера.