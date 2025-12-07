Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 7 декабря 2025Мир

Президент Израиля отказался выполнять просьбу президента США

Герцог отказался помиловать премьер-министра Нетаньяху по просьбе Трампа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

Президент Израиля Исаак Герцог отказался выполнять просьбу президента США Дональда Трампа и не помиловал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает rg.ru.

По данным портала, израильский лидер сказал, что уважает дружбу и мнение Трампа, но Израиль — суверенная страна. «Все понимают, что любое превентивное помилование должно рассматриваться по существу», — заявил он. Герцог пообещал относиться к этому с абсолютной серьезностью.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту страны Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании. Этот шаг последовал на фоне продолжающихся уголовных разбирательств и после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал израильские власти прекратить преследование премьера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Диарея оказалась признаком нескольких приводящих к летальному исходу болезней

    Украину назвали центром международной коррупции

    В Новой Третьяковке объявили эвакуацию

    ВСУ подорвали дамбу в ДНР

    Медведев предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового «Байдена»

    Президент Израиля отказался выполнять просьбу президента США

    Новая схема обмана пожилых людей распространилась в России

    Россиянам назвали самых подходящих для счастливого брака мужчин

    Сын Трампа назвал условие для прекращения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok