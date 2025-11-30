Мир
14:24, 30 ноября 2025Мир

Нетаньяху попросил президентское помилование на фоне судебного преследования

Нетаньяху подал президенту Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nathan Howard / AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту страны Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании, сообщает РИА Новости. Этот шаг последовал на фоне продолжающихся уголовных разбирательств и после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал израильские власти прекратить преследование премьера.

Герцог ранее заявил, что сможет рассматривать вопрос только при наличии официального обращения — вскоре после того, как его канцелярия получила письмо от Трампа с призывом «помиловать» Нетаньяху и закрыть дела против него.

Сам премьер остается фигурантом сразу нескольких уголовных процессов. В «деле 4000» его обвиняют в получении взятки и лоббировании интересов телекоммуникационного гиганта «Безек» в обмен на благоприятное освещение заявлений Нетаньяху на портале Walla. В «деле 1000» речь идет о дорогостоящих подарках — сигарах и шампанском — от голливудского продюсера Арнона Мильчина. «Дело 2000» касается попыток договориться с владельцем медиа-группы «Едиот Ахронот» о более выгодном освещении деятельности премьер-министра в обмен на ограничение конкурентов.

Нетаньяху неоднократно утверждал, что расследования имеют политический характер и направлены на его отстранение от власти.

Ранее Дональд Трамп официально попросил главу Израиля Ицхака Герцога полностью помиловать Биньямина Нетаньяху по коррупционным делам, назвав обвинения «политическими и необоснованными».

    Нетаньяху попросил президентское помилование на фоне судебного преследования

