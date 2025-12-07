Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 7 декабря 2025Россия

Раскрыта причина проблем со светом в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Балицкий: Причиной проблем со светом стала погода
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл причину проблем со светом. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, отклонения возникли из-за неблагоприятных погодных условий. При этом он уточнил, что, по прогнозам специалистов, полное восстановление электроснабжения займет около двух часов. «Бригады работают», — подчеркнул Балицкий.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

4 декабря более 2 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ. Евгений Балицкий призвал жителей обесточенных населенных пунктов сохранять спокойствие и добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после стабилизации обстановки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    ВСУ минами взрывали котов в зоне СВО

    Раскрыта причина проблем со светом в Запорожской области

    На Украине рассказали о влиянии отставки Ермака на власть Зеленского

    На Западе раскрыли перспективу Зеленского

    Работающим за компьютером до полуночи людям дали совет

    В России заявили об утрате вкуса популярного советского продукта

    В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «забитый» после победы Петра Яна

    В Подмосковье грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки

    Кадыров рассказал о положении ВСУ на сумском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok