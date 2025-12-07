Раскрыта причина проблем со светом в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Балицкий: Причиной проблем со светом стала погода

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл причину проблем со светом. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, отклонения возникли из-за неблагоприятных погодных условий. При этом он уточнил, что, по прогнозам специалистов, полное восстановление электроснабжения займет около двух часов. «Бригады работают», — подчеркнул Балицкий.

4 декабря более 2 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ. Евгений Балицкий призвал жителей обесточенных населенных пунктов сохранять спокойствие и добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после стабилизации обстановки.