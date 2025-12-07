Реклама

09:56, 7 декабря 2025Россия

Раскрыто число поступивших на программу «Итоги года с Путиным» обращений

На «Итоги года с Путиным» поступило более 314 тысяч обращений
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На прямую линию президента России Владимира Путина поступило более 314 тысяч обращений. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести» со ссылкой на данные телеканала «Россия 24».

«Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на "Прямую линию" с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

По статистике, большинство обращений отправили женщины. Так, доля вопросов от россиянок составляет 67 процентов, а мужская часть направила 33 процента обращений.

Ранее выяснилось, что прием вопросов на «Итоги года с Владимиром Путиным» будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря. Еще раньше официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что прямая линия президента России пройдет без прямых включений с мест.

