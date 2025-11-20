Песков раскрыл формат прямой линии Путина

Песков: Прямая линия Путина пройдет без прямых включений с мест

Прямая линия президента России Владимира Путина пройдет без прямых включений с мест. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Пока, предварительно, прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет. Сейчас любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения», — пояснил он.

Представитель Кремля также отметил, что вопросы будут присылать граждане со всей России.

Он также добавил, что присылаемые главе государства вопросы помогает обрабатывать искусственный интеллект, однако Путин сам на них реагирует.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что сбор вопросов на прямую линию с российским лидером начнется за две недели. Специалисты задействуют для этих целей весь возможный инструментарий, включая искусственный интеллект.