Песков раскрыл подробности о подготовке прямой линии с Путиным

Марина Совина
Владимир Путин и Дмитрий Песков

Владимир Путин и Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Песков уточнил, что Кремль начнет сбор вопросов к прямой линии за две недели до эфира. При этом специалисты используют доя этого весь возможный инструментарий, включая искусственный интеллект.

Ранее Песков сообщил, что прямую линию запланировали на декабрь. Сроки оглашения президентом послания Федеральному собранию пока не определены, однако работа по подготовке к нему также ведется.

