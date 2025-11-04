Песков раскрыл подробности о подготовке прямой линии с Путиным

Песков: Кремль начнет сбор вопросов к прямой линии с Путиным за две недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Песков уточнил, что Кремль начнет сбор вопросов к прямой линии за две недели до эфира. При этом специалисты используют доя этого весь возможный инструментарий, включая искусственный интеллект.

Ранее Песков сообщил, что прямую линию запланировали на декабрь. Сроки оглашения президентом послания Федеральному собранию пока не определены, однако работа по подготовке к нему также ведется.