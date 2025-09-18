Россия
Кремль ответил на вопрос о сроках оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Дата оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию еще не определена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, работа по линии подготовки главы государства к посланию парламенту ведется на уровне «набросков экспертов». Другой информации о мероприятии пресс-секретарь главы государства не привел.

Ранее стало известно, что прямая линия Путина, которая будет совмещена с пресс-конференцией, состоится в декабре. Точную дату проведения мероприятия Песков не назвал.

Согласно Конституции, глава государства должен обращаться к палатам парламента ежегодно. Последний раз глава государства оглашал послание парламенту в феврале 2024 года. Мероприятие прошло в Гостином дворе и стало рекордным по длительности — его продолжительность составила 2 часа 6 минут.

