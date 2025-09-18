Россия
09:02, 18 сентября 2025

В Кремле назвали месяц проведения прямой линии Путина

Песков: Прямая линия и пресс-конференция Путина планируется на декабрь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, планируется на декабрь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

«В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента при этом не привел других данных о проведении мероприятия, он также не назвал его точную дату.

17 сентября Путин поручил правительству страны и своей администрации подготовиться к проведению новой прямой линии. Она проходит почти каждый год с 2001 года, иногда мероприятие совмещают с пресс-конференцией. Последний раз прямая линия и пресс-конференция прошли 19 декабря, мероприятие продлилось более четырех часов.

