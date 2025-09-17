Россия
16:49, 17 сентября 2025Россия

Путин поручил подготовиться к прямой линии

Президент Путин поручил подготовиться к новой прямой линии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и своей администрации подготовиться к проведению новой прямой линии. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление глава государства озвучил во время совещания с правительством России.

«С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии», — сказал он.

Дата проведения мероприятия пока не оглашалась.

С 2001 года прямая линия с Путиным как самостоятельное мероприятие прошло 18 раз. Еще трижды ее совмещали с большой пресс-конференцией. В начале сентября 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства традиционно проведет и большую пресс-конференцию и прямую линию.

