Путин поручил подготовиться к прямой линии

Президент Путин поручил подготовиться к новой прямой линии

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и своей администрации подготовиться к проведению новой прямой линии. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление глава государства озвучил во время совещания с правительством России.

«С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии», — сказал он.

Дата проведения мероприятия пока не оглашалась.

С 2001 года прямая линия с Путиным как самостоятельное мероприятие прошло 18 раз. Еще трижды ее совмещали с большой пресс-конференцией. В начале сентября 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства традиционно проведет и большую пресс-конференцию и прямую линию.