Кремль анонсировал прямую линию Путина

Песков: Путин проведет прямую линию с большой пресс-конференцией до конца года

Президент России Владимир Путин до конца текущего года проведет традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией. Об этом в интервью ТАСС сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

С 2001 года прямая линия с Путиным как самостоятельное мероприятие прошло 18 раз. Еще трижды ее совмещали с большой пресс-конференцией.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что формат прямой линии «неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность». «А главное — это то, что нужно людям», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

До этого во время прямой линии Путин призвал россиян не ругаться на чиновников после обращений к нему, чтобы решение некоторых вопросов сдвинулось с мертвой точки. Глава государства также добавил, что при решении разных задач есть много «бюрократических заковырок».