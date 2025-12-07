Реклама

00:15, 7 декабря 2025Культура

Режиссер фильмов «Исход» и «Часовые Победы» скончался на 68-м году жизни

Режиссер Олег Урюмцев скончался на 68-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Союз кинематографистов России / Telegram

Режиссер фильмов «Исход» и «Часовые Победы» Олег Урюмцев скончался на 68-м году жизни, об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Деятеля культуры не стало шестого декабря. Причина смерти не уточняется.

Урюмцев был президентом Международного кинофестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, сыграл роли в фильмах «Сталинград», «Петербургские тайны», «Великий полководец Георгий Жуков».

Ранее сообщалось, что победитель Всероссийского съезда Дедов Морозов, российский актер и режиссер Александр Скавыш ушел из жизни в возрасте 55 лет.

