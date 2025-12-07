Реклама

13:07, 7 декабря 2025Россия

Россиянин не захотел делить имущество при разводе и запер жену в рехабе

Mash: Москвич запер жену в рехабе, чтобы не делить имущество и забрать ребенка
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Москвич насильно запер жену в реабилитационном центре, чтобы не делить с ней имущество при разводе и забрать ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все произошло, когда россиянка впервые задумалась о разводе. В один из дней ее супруг вызвал специалистов частного рехаба, которые ввели женщине огромную дозу успокоительного и увезли ее в медицинский центр за городом. Москвичка очнулась запертой в одной из палат.

В это время ее муж снял большую часть денег с банковских карт женщины якобы на ее лечение, а также подписал с реабилитационным центром договор на полгода, обязуясь каждый месяц переводить на счет организации по 75 тысяч рублей.

Пропажу россиянки обнаружила ее адвокат. По ее словам, всегда ответственная клиентка перестала выходить на связь. В итоге женщину разыскали. Она сообщила, что, помимо нее, в центре находились и другие россиянки, которые попали туда аналогичным образом.

Ранее россиянин вышел показать машину покупателям и бесследно исчез. По факту исчезновения тюменца возбудили уголовное дело.

