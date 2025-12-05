Россиянин вышел показать машину покупателям и бесследно исчез

Житель Тюмени вышел показать машину покупателям и бесследно исчез

Житель Тюмени вышел показать машину покупателям и бесследно исчез. Об этом стало известно порталу 72.ru.

По сведениям российского издания, незнакомцы попросили посмотреть машину поздно ночью, объяснив, что приехали из другого города.

Как отметили родственники, мужчина с неизвестными уехал якобы «на проверку автомобиля» и больше не вернулся. Дома тюменца ждала беременная супруга. Она забеспокоилась, что муж не возвращается домой, а мобильный телефон выключен.

Спустя день люди из автосообщества поведали семье, что в Екатеринбурге кто-то пытается показать потенциальному покупателю Kia Optima, похожую на машину пропавшего.

Удалось задержать одного из мужчин, который был на автомобиле. Он заявил, что «просто перегонял машину» и ничего не знает о судьбе владельца. Второй мужчина сумел скрыться, уехав на Kia.

По факту исчезновения жителя Тюмени возбудили уголовное дело.

