В российском регионе влюбленные подростки сбежали из школы и пропали

В Красноярском крае влюбленные подростки сбежали из школы и пропали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Железногорске Красноярского края влюбленные подростки сбежали из школы и пропали. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

По данным регионального издания, девушка и юноша — ровесники, им по 16 лет. В минувшую субботу россияне исчезли из Школы космонавтики для одаренных детей.

Волонтеры приступили к их поискам, в организации отметили, что исчезнувшие состоят в романтических отношениях.

Предположительно, молодые люди могли без спроса уехать в Красноярск. Один из горожан рассказал, что похожих молодых людей видел в Октябрьском районе.

Пропавшая девушка носит брекеты, на правом крыле носа у нее есть пирсинг в виде золотого кольца. Ее рост — 167 сантиметров, телосложение худощавое, обесцвеченные волосы с розовым оттенком собраны в хвост, глаза карие.

Юноша ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, носит очки. У пропавшего голубые глаза, русые длинные волосы собраны в хвост.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области нуждающаяся в медпомощи 12-летняя школьница ушла из дома и исчезла.

    Все новости