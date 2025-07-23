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10:34, 23 июля 2025Россия

Нуждающаяся в медпомощи российская школьница ушла из дома и пропала

Ura.ru: В Нижнем Тагиле нуждающаяся в медпомощи школьница ушла из дома и пропала
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нижнем Тагиле Свердловской области нуждающаяся в медпомощи 12-летняя школьница ушла из дома и пропала. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям российского издания, девочка отправилась гулять и отключила телефон. Ее мать обратилась в правоохранительные органы.

На поиски несовершеннолетней вышли сотрудники полиции. В день исчезновения девочка была одета в красную футболку, а также серые джинсы и кроссовки. Ее рост составляет примерно 150 сантиметров, у школьницы голубые глаза, худощавое телосложение и русые волосы.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школьница пропала после сдачи пробного Единого государственного экзамена.

Еще раньше в Дагестане две девочки после занятий в школе купили несколько упаковок валерьянки и пропали. Нашли их наутро в лесу.

ЖЗЛ
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